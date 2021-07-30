Bocce Sporcularına Milli Davet

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyespor Bocce takımı sporcularımız Samet Ünalan, Emine Aydoğdu, Emirkan Kolay, Oğuzhan Köse ve Mertcan Arıcı Ağustos ayı içinde Ankara da yapılacak olan milli takim kampına davet edildi.

Bolu Belediyespor Kulübünden yapılan açıklama şöyle; “Covid 19 Pandemi sürecinde 2020-2021 yılındaki faaliyetlerine ara veren Bocce Bowling ve Dart Federasyonu, Uluslararası Bocce Volo Federasyonun Gençler, Ümitler ve Erkekler Dünya şampiyonası ve Kadınlar Avrupa şampiyonasını yapacağı takvimini açıklamasından sonra milli takim kampına 2018-2019 yılındaki Türkiye Volo şampiyonasında gençler, ümitler, büyükler ve kadınlar kategorisinde ilk 4’e giren ve o sezonlarda ülkemizi milli takımlarda temsil eden sporcularımızı davet etmiştir. Günde çift antrenmanla çalışmalarına devam eden Ülkemizi birçok kez Ulusal ve Uluslararası arenada temsil eden takımımıza Bolu Belediyespor Kulübü olarak başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.