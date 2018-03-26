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26 Mart 2018 Pazartesi
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    • Bocce Turnuvası sona erdi

    Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası, Bolu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafındanHighwayOutlet Alışveriş Merkezinde gerçekleşti.

    26 Mart 2018 Pazartesi 11:24
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    Bocce Turnuvası sona erdi
    Haber: Gönül Olutürk

    BoluAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından organize edilen “Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası6 ilin huzurevi sakinlerinin katılımıyla HighwayOutlet Alışveriş Merkezinde gerçekleşti. Turnuvaya, yaşları 65 ila 75 arasında değişen Bolu, Bartın, Zonguldak, Kastamonu, Karabük ve Düzce illerinde bulunan huzurevi sakinleri katıldı.Bocce Turnuvasına katılan yaşlı sporcular genç sporculara taş çıkaran performansla kıyasıya yarıştılar. Yaşlı sporcular izlenenlerden büyük alkış aldı.

    “TURNUVAYA KATILMALARINI SAĞLAMAK”

    Yetişkin Gençler Bocce Turnuvası ile ilgili açıklamalardan bulunan Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Bekir Koçyiğit, “Bünyemizde kurduğumuz Gençlik Spor Kulübü’müzle birlikte Batı Karadeniz bölgesindeki huzurevlerinde kalan yaşlılarımızı bir araya getirerek bir dostluk turnuvası başlattık. Yaşlılarımıza birazcık bulundukları kurum dışarısına çıkarıp, bir nefes aldırma imkanı sağlamışsak ne mutlu. İnşallah hedefimiz bundan sonra da bir Batı Karadeniz bölgesindeki Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde kalan yaşlılarımızın bir başka ilde de aynı turnuvaya katılmalarını sağlamak. İl Müdürlüklerimizle de bu konuları görüştük. Bu tür turnuvaları diğer illerimizde de yapacağız. Bolu dahil olmak üzere Bartın, Zonguldak, Karabük Düzce, Kastamonu olmak üzere toplam 6 ilimiz var. Yaşlılarımızı da bugün burada misafir edeceğiz. Yaş grupları 65 – 75 arası oluyor. Aslında burada güzel de bir şey oldu. Yaşlılarımızın spor yapmak, aktif yaşama katılması açısından müthiş bir moral ve motivasyon oldu” ifadelerini kullandı.

    “HERHANGİ BİR SPOR OLABİLİR”

    Sporun her yaşta gerekli olduğunu belirten 75 yaşındaki Erdoğan Kıyaslıoğlu, 3,5 yıldır huzurevinde kaldığını ve mutlu olduğunu söyleyerek şunları kaydetti: “Turnuvadaki ilk deneme maçımızı da başarıyla sonuçlandırdığımız için herkes adına teşekkür ediyorum. 75 yaşındayım, 2 ay önce Bocce’ye başladım. Spor her yaşta gerekli olan ve sevilmesi gereken bir şey. Yaşıtlarıma, spor yapmalarını öneririm. En azından yapabildiklerini, yürüyüş olabilir, herhangi bir spor olabilir. Ben bunun yanında barfiks çalışıyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Yetişkin, Gençler, Bocce, Turnuvası, Bolu

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