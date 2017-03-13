Haber: Esra ÖZTÜRK

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Gençler Bocce Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Oğuzhan Köse-Emine Aydoğdu-EmreAlacı-MustafaCanım'dan oluşan Bolu takımı finalde Sedat Süne-Murat Alan-Rıdvan Kırmızı Çolak ve SeyfettinAbik'ten oluşan Mersin takımına 12-9 mağlup olarak ikinci oldu. oyuncular madalyalarını Türkiye Bocce Dart Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Recap Tekcan tarafından aldılar.Bolu Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Sporculara ve Antrenörlere başarılardan dolayı tebrik edip, başarılarının devamını dilediler.