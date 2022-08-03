Bodrumspor Stadı’nda çalışmalarda sona gelindi

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bodrumspor'da 4563 seyirci kapasiteli İlçe Stadı'ndaki çalışmalarda son aşamaya girildi.

Bodrumspor Stadı’nda çalışmalarda sona gelindi

Haber: Uğur Balaban

Spor Toto 1. Lig’e yükselen Bodrumspor’un Toplam 4563 seyirci kapasiteli stadında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen stadyum kriterlerinin yerine getirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda devam eden çalışmalar kapsamında, elektronik bilet ve turnike sistemi, VAR sistemi ile naklen yayın çekim ile canlı anlatım platformları, basın çalışma odası, foto muhabirleri odası, basın toplantı odası, sağlık odaları, doping odası, güvenlik ve sistem kontrol odası, naklen yayın araçları, görevliler ve misafirler için yeni otopark alanları yapımı tamamlanmak üzere. Bir taraftan saha çevresindeki hazırlıklar sürerken, diğer taraftan saha içinde çim zemin bakım çalışmaları yapılıyor. Bodrumspor, stattaki ilk maçını ligin ilk haftasında 14 Ağustos Pazar günü saat 17.00 de Yeni Malatyaspor ile oynamayı planlıyor

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