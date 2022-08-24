Bodrumspor’un amacı lige adapte olmak

Haber: Süleyman Kurt

Spor Toto 1. Lig’e adapte olmaya çalıştıklarını vurgulayan teknik direktör İsmet Taşdemir, "Bizim hedefimiz belli. Biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz. Her maç bizim için zor. Bizim hep iyiyi arama gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı, yapmaya da başladılar ve inşallah devamı gelir" dedi.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, ligin ilk iki haftasında etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı. Ligde 6 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip 3'üncü haftada evinde karşılaşacağı Adanaspor maçı hazırlıklarına başladı. Yalıçiftlik Tesisleri'nde antrenmanlarını sürdüren Bodrumspor'da, hazırlık kampında geçirdiği sakatlıktan dolayı Koray Kılınç yer almadı.

Öte yandan, yeşil-beyazlılarda geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in kart cezası sona erdi.

"Amacımız lige adapte olmak"

Ligin ilk haftasında elde edilen galibiyetler ile ilgili değerlendirme yapan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Kırılma olabilir mi, olabilir futbol bu sonuçta. Yaşanmadan, görmeden hiçbir şey belli olmuyor. Biz sezon başında kadro planlaması yaptığımızda geçen seneki oyuncularımızın da bize katkı sağlayacağını, her ligin oyununun ayrı olduğunu ama bu ligin oyununun mücadeleden geçtiğini biliyorduk. Ona göre de hazırlandık, ilk iki haftada da bu sonuçlar gelmiş olabilir. Gönül ister ki daha da fazla gelsin ama lig zor bir maraton, yarış zor bir yarış. Biz ilk söylediğimizin her zaman arkasındayız. Bizim amacımız bu ligi iyice tanımak ve bu lige adapte olmak. Bununla beraber tabi ki benim bir hoca olarak, oyuncu grubumun ve yöneticilerimizin zaten iddialı bir karakter ve kişiliğimiz var. Bulunduğumuz her yerde hedef yapmayı isteriz. Ligimizin gerçeğini de biliyoruz, kendimizin gerçeğini de biliyoruz. Biz şu an sadece bu lige renk katmak, bu ligin oyununu güzel bir şekilde oynamak, izleyen herkesten oyun anlamında vgüler duymak. Öncelikli olan bizim için şu an bunlar. Bunları yaptığımız zaman başarı da kendiliğinden gelecektir. Bizim yapmaya çalıştığımız şey takımımızın bu ligde iyi bir oyun oynaması. Yarın öbür gün yenilsek bile iyi bir oyunla yenilmesi. Bizim hedefimiz belli, biz bu lige adapte olmaya çalışıyoruz" dedi.