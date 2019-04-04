Boğalar Es-Es’i Affetmedi

Haber: Gönül Olutürk
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk. 68 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz
ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan
GOLLER: Uygar Mert Zeybek, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) – Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Wellington, Cajic, Muhammed Alperen Uysal, Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor) – Berkay Tolga Dabanlı, Milinkovic (Eskişehirspor)