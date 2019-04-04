Boğalar Es-Es’i Affetmedi

Spor Toto 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor’u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Boğalar Es-Es’i Affetmedi

Haber: Gönül Olutürk

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık

İSTANBULSPOR: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek (Dk. 37 Cajic), Ali Dere (Dk. 68 İbrahim Halil Çolak), İbrahim Yılmaz

ESKİŞEHİRSPOR: Melih Ağa, Hakan Aslantaş, Berkay Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral, İbrahim Halil Öner (Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan

GOLLER: Uygar Mert Zeybek, İbrahim Yılmaz (İstanbulspor) – Erdal Akdarı (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Wellington, Cajic, Muhammed Alperen Uysal, Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor) – Berkay Tolga Dabanlı, Milinkovic (Eskişehirspor)

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Korku Tüneli Gibi!.
Korku Tüneli Gibi!.
  1. Spor

banner133

banner128

banner129

banner124