Boksta Bronz Madalya

Boksta ilimiz sporcusu Ali Altuncu Türkiye 3.sü olarak bronz madalya kazandı.

Boksta Bronz Madalya

Haber: Esra Öztürk

Muğla/Marmaris'de 11-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen 51 ilden 490 sporcunun katıldığı 13 sıklette düzenlenen Yıldız Erkekler Ferdi Türkiye  Boks Şampiyonası sona erdi.  İlimizi temsil eden sporcularımızdan Ali ALTUNCU 50kg 30 sporcu arasından Türkiye 3’üncülüğünü elde etti. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporcumuz Ali ALTUNCU’yu, antrenörümüz Nejmi GÜNER’i ve İl Temsilcimiz Hakkı KOLTUKCUOĞLU’nu tebrik eder; başarılarının devamını dileriz. Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…”ifadeleri kullanıldı

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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