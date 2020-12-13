Bol gollü beraberlik

Haber: N.Halid Altundal

Ligin 14. haftasında zor günler geçiren Eskişehirspor, Balıkesirpor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın 21. dakikada Abdulhamit Yıldız kendi kalesine attı ve konuk ekip 1-0 öne geçti. 32. dakikada ise Antonio Mrsic penaltıdan attığı gol ile skoru eşitledi. 1-1. İlk yarının skorunu ise 43. dakikada Balıkesirspor'dan Ezeh belirledi.. 2-1. İkinci yarıda Furgan Polat'ın golü Eskişehirspor skoru beraberliğe getirdi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Sahadan her iki takım birer puanla ayrıldı. Bu maç ile Eskişehirspor'un 2, Balıkesirspor'un 14 puanı oldu.

11'ler

Balıkesirspor: Vukovic; Uğur, Abraham, Abdulhamit Doğa; Mrsic, İsmail, Cumali; Oğuzhan, Otoo, Ezeh

Eskişehirspor: Ekrem; Bilal, Mevlüt, Sezgin, Erdal; Tolga, Furgan, Onur; Alimi, Sholaja, Ibrahim Halil