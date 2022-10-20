Bölge müsabakaları için geliyorlar

Bölgemiz genelinde Ekim ayı içerisinde yapılan 11-12 yaş İl İçi Vize müsabakalarında başarılı olan sporcular Kasım ayının ilk haftasında Bolu’da yapılacak olan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Bölge illerinden onlarca geç yüzücünü katılımıyla gerçekleşecek müsabakalara Bolu’da yapılan yeni yüzme havuzu ev sahipliği yapacak.