Bölgemiz genelinde Ekim ayı içerisinde yapılan 11-12 yaş İl İçi Vize müsabakalarında başarılı olan sporcular Kasım ayının ilk haftasında Bolu’da yapılacak olan 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Bölge müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Bölge illerinden onlarca geç yüzücünü katılımıyla gerçekleşecek müsabakalara Bolu’da yapılan yeni yüzme havuzu ev sahipliği yapacak.
Bölge müsabakaları için geliyorlar
Türkiye Yüzme Federasyonunun 11-12 yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi bölge müsabakaları 5-6 Kasım tarihlerinde Bolu’da yapılacak. Müsabakalara bölget genelinden birçok genç sporcu katılacak.
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