Bölge şampiyonası sona erdi

Haber: Gökhan Aksoy

İlimizin ev sahipliği yaptığı Türkiye Basketbol Federasyonu U18 Erkekler Bölge Şampiyonası, il dışından 8 Basketbol hakeminin ve 15 Basketbol Takımının katılımı ile 19-23 Mart tarihleri arasında Karaçayır Spor Salonumuzda gerçekleştirildi. Takımlar 18 Mart 2019 Pazartesi yapılan teknik toplantı ile belirlenen kura çekimine göre A,B ve C gruplarında 4 takım D grubunda ise 3 takım olarak mücadele ettiler. Gerçekleşen müsabakalarda ilimiz SEMMAK Abant Gençlik Spor Kulübü tarafından temsil edildi. Müsabakalar sonucunda gruplarında 1. olan takımlar Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Birbirinden zorlu mücadelelerinin ardından Anadolu Şampiyonasına katılmaya hak kazanan takımlar şu şekilde; Eskişehir Elit Basketbol SK, Eskişehir Gelişim SK, Türk Telekom GSK, Yeni Mamak Gençlik SK.

19 – 23 Mart tarihleri arasında ilimizde gerçekleştirilen turnuvada mücadele eden takımlar ise şu şekilde; Bartın Basketbol Akademi SK, Çankırı Basketbol Akademi SK, Çorum Basketbol İhtisas SK, Eskişehir Elit Basketbol SK, Eskişehir Gelişim SK, Karabük Gençlik SK, Kırıkkale Bahşili Halk Eğitim Merkezi SK, Samsun Bahçeşehir Okulları SK, Samsun İlkadım Belediyesi SK, SEM – MAK Abant Gençlik Spor Bolu SK, Sinop Bizim Basketbol SK, Türk Telekom GSK, Yeni Mamak Gençlik SK, Zonguldak Belediye SK, Zonguldak Mehmet Çelikeller SK.