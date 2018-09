HABER:Gökhan Aksoy

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Aladağ Gençlik ve İzcilik Kampı, yaz sezonunda 80 ilden 4 binin üzerinde genci ağırladı. Bolu Aladağ'da bulunan ve her türlü sportif ve kültürel faaliyetin yapıldığı, değerler eğitiminin verildiği kampın yaz dönemindeki kampları tamamlandı. Türkiye'nin 80 farklı ilinden gelen 12-22 yaş arası gençler, burada katıldıkları kamplarda hem diğer illerden gelen gençlerle tanışma imkanı bulurken hem de çeşitli spor dalları ve kültürel etkinlikler hakkında eğitildi. Kamp kapsamında her hafta düzenlenen "kamp ateşi" etkinliğinde, gençlere alanında uzman yazarlar, sosyologlar, psikologlar ve başarılı sporcular tecrübe ve bilgi birikimlerini aktardı. Gençlik kamplarına katılan gençlere ayrıca okçuluk, tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, paintball, ip parkuru gibi sportif faaliyetlerin yanı sıra müzik, tiyatro, halk oyunu eğitimleri verildi. Kamp kapsamında Bolu'da bulunan tabiat parkları ile diğer doğal güzellikleri de gezme imkanı bulan gençler, her anı dolu dolu olan bir yaz tatili geçirdi.