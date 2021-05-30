Bolu Abant FK’nın rakipleri belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

266 takımın katılımıyla oynanacak BAL sezonu için, Covid-19 riskinin devam ettiği süreçte daha önce açıklanan statü ve tarihlerde başlatılamaması üzerine bu sezon lige katılamayacağını belirten 158 kulübün haklarının saklı tutulmasına karar verildi ve lige katılacağını belirten 108 kulübün oynayacağı 3 ve 4 takımlı 32 grubun kura ve fikstür çekimi yapıldı.

İlimizi temsilen BAL ligine katılacak olan Bolu Abant Futbol Kulübü Bal ligi 3.bölge 8. Grupta mücadele edecek. Temsilcimizin rakipleri Bartınspor ve Kurşunlu Belediye oldu.

Sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılacak lig müsabakaları 09 Haziran 2021 Çarşamba günü başlayacak.

Grup müsabakalarının tamamlanmasından sonra grup birincisi olan 32 takım tek maç eleme usulü çeyrek, yarı ve final müsabakalarını oynayacak.

8'er takımlı 4 bölgede oynanacak çeyrek final müsabakaları öncelikle 1. ve 2., 3. ve 4., 5. ve 6. ve 7. ve 8. grup birincilerinin çeyrek final müsabakaları oynamasıyla, (1-2) galibinin (3-4) galibi ile, (5-6) galibinin, (7-8) galibi ile yarı final müsabakaları oynayacak. Yarı final müsabakalarının galipleri ise tek maç eleme usulü final müsabakası oynayacak. 4 Bölgenin birincisi olan 4 takım TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu genel merkezinde yapılan fikstür çekiminde TFF Genel Sekreter Yardımcısı Adnan Ersan statü hakkında bilgilendirme yaptı. Kura ve fikstür çekimini BAL Koordinatörü Fahrettin Eserdi yönetti.