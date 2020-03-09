Bolu-Adana Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz
TFF 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:
10 Mart Salı
14:00 Boluspor-Adanaspor A.Ş. (Bein Max 1)
16:30 B.B. Erzurumspor-F.Karagümrük A.Ş. (Bein Max 2)
16:30 Altay-Hatayspor (Bein Max 1)
19:00 E.H.Balıkesirspor-Bursaspor (Bein Max 1)
11 Mart Çarşamba
14:00 C.G.Ümraniyespor-E.G.Menemenspor (Bein Max 1)
16:30 Giresunspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)
19:00 İstanbulspor A.Ş.-Altınordu (Bein Max 1)
19:00 Adana Demirspor-Akhisarspor (Bein Max 2)
12 Mart Perşembe
19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor (Bein Max 1)