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Bolu-Adana Bein Max 1’de

TFF 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların yayın akışın açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Adanaspor maçı Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.

Bolu-Adana Bein Max 1’de

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1.Ligin 27.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın programı şöyle:

10 Mart Salı

14:00 Boluspor-Adanaspor A.Ş.                (Bein Max 1)

16:30 B.B. Erzurumspor-F.Karagümrük A.Ş. (Bein Max 2)            

16:30 Altay-Hatayspor (Bein Max 1)      

19:00 E.H.Balıkesirspor-Bursaspor (Bein Max 1)               

11 Mart Çarşamba

14:00 C.G.Ümraniyespor-E.G.Menemenspor (Bein Max 1)        

16:30 Giresunspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)

19:00 İstanbulspor A.Ş.-Altınordu (Bein Max 1)

19:00 Adana Demirspor-Akhisarspor (Bein Max 2)         

12 Mart Perşembe

19:00 Osmanlıspor F.K.-Eskişehirspor (Bein Max 1)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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