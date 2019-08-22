Bolu-A.Demir Bein Max 1’de

TFF 1.Ligde sezonun 2.haftasının naklen yayın programı açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Boluspor-Adana Demir maçı Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-A.Demir Bein Max 1’de

Haber: C.Kutay Aykan

Ligin 2.haftasının naklen yayın akışı şöyle:

23 Ağustos Cuma

20.00: Boluspor-A.Demirspor (Bein Max 1)

24Ağustos Cumartesi

16.30: Keçiörengücü-İstanbulspor (Bein Max 1)

21.45: Balıkesirspor-BB Erzurumspor (Bein Max 1)

21.45: Altınordu-Karagümrük (Bein Max 2)

25 Ağustos Pazar

17.00: Ümraniye-Giresunspor (Bein Max 1)

19.15: Menemenspor-Hatayspor (Bein Max 1)

21.45: Bursaspor-Akhisarspor (Bein Max 1)

21.45: Adanaspor-Eskişehirspor (Bein Max 2)

26 Ağustos Pazartesi

20.00: İstanbulspor-Altay (Bein Max 1)

Esra Perçin

Esra Perçin

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