Bolu-A.Demir Bein Max 1’de

Haber: C.Kutay Aykan
Ligin 2.haftasının naklen yayın akışı şöyle:
23 Ağustos Cuma
20.00: Boluspor-A.Demirspor (Bein Max 1)
24Ağustos Cumartesi
16.30: Keçiörengücü-İstanbulspor (Bein Max 1)
21.45: Balıkesirspor-BB Erzurumspor (Bein Max 1)
21.45: Altınordu-Karagümrük (Bein Max 2)
25 Ağustos Pazar
17.00: Ümraniye-Giresunspor (Bein Max 1)
19.15: Menemenspor-Hatayspor (Bein Max 1)
21.45: Bursaspor-Akhisarspor (Bein Max 1)
21.45: Adanaspor-Eskişehirspor (Bein Max 2)
26 Ağustos Pazartesi
20.00: İstanbulspor-Altay (Bein Max 1)