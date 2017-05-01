İşte 31.haftanın naklen yayın akışı:
2 Mayıs Salı
16.00: Ümraniyespor-Denizlispor (TRT Spor)
18.30: Eskişehirspor-Samsunspor (TRT Spor)
18.30: Giresunspor-M.İdmanyurdu (TRT Avaz)
3 Mayıs Çarşamba
16.00: Bandırmaspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Avaz)
16.00: Göztepe A.Ş.-Sivasspor (TRT Spor)
17.30: Şanlıurfaspor-Balıkesirspor (TRT Türk)
18.30: Elazığspor-G.Antep B.Ş.B.(TRT Spor)
4 Mayıs Perşembe
16.30: Boluspor-Adana Demirspor (TRT Spor)
18.30: Manisaspor-Altınordu A.Ş. (TRT Spor)
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