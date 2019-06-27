Bolu AGD 3.Oldu

Haber: Birol Ertunç

İstanbul, Sakarya, İzmit, Bolu, Konya, Adana, Uşak ve Giresun takımları arasında oynanan maçlar sonunda birinci İstanbul, ikinci Adana ve üçüncü de Bolu temsilcileri oldu. Final maçı sonunda gerçekleşen törende takımlara kupa, madalya ve ödülleri; AGD Genel Merkez Liseler Komisyon Başkanı Maruf Fil, AGD Genel Merkez İmam Hatipliler Komisyon Başkanı Mahmut Sami Koçak ve AGD Konya Liseler Komisyon Başkanı Emre Karayumak tarafından takdim edildi. SPOR SERVİSİ Kaynak: Anadolu genç ligi tamamlandı