Bolu-Altay Bein Max 1’de

TFF 1. Lig'de 4.haftanın naklen yayın maç programı belli oldu. Boluspor-Altay maçı Bein Max 1’den naklen yayınlanacak.

Bolu-Altay Bein Max 1’de

Haber: Birol Ertunç

TFF 1.Ligde 4.haftanın naklen yayın programı şu şekilde:

13 Eylül Cuma

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Bein Max 1)

14 Eylül Cumartesi

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bein Max 1)

19.00 Boluspor-Altay (Bein Max 1)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bein Max 2)

15 Eylül Pazar

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Bein Max 2)

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bein Max 1)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Bein Max 2)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Bein Max 1)

16 Eylül Pazartesi

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Bein Max 1)

Esra Perçin

Esra Perçin

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