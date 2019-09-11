Bolu-Altay Bein Max 1’de

Haber: Birol Ertunç
TFF 1.Ligde 4.haftanın naklen yayın programı şu şekilde:
13 Eylül Cuma
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Bein Max 1)
14 Eylül Cumartesi
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bein Max 1)
19.00 Boluspor-Altay (Bein Max 1)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bein Max 2)
15 Eylül Pazar
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Bein Max 2)
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bein Max 1)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (Bein Max 2)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Bein Max 1)
16 Eylül Pazartesi
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Bein Max 1)