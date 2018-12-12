Haber: Gökhan Aksoy
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligde 16.haftanın naklen yayın akışı şöyle:
16.HAFTA
14 Aralık Cuma
19.00: İstanbulspor-Ümraniyespor (Bein Max 1)
15 Aralık Cumartesi
13.30: G.Birliği-Gazişehir GFK (Bein Max 1)
13.30: Afyon Afjet-T.Y.Elazığspor (Bein Max 2)
16.00: Balıkesir Baltok-A.Demirspor (Bein Max 1)
16.00: K.Karabükspor-Denizlispor (Bein Max 2)
16 Aralık Pazar
13.30: Giresunspor-Hatayspor (Bein Max 2)
13.30: Altay-Osmanlıspor (Bein Max 1)
16.00: Boluspor-Altınorduspor (Bein Max 2)
16.00: Adanaspor-Eskişehirspor (Bein Max 1)
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