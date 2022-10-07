Bolu Amatör Küme Grup kuraları çekildi

Tören öncesi Akay Kardeşler ile yapılan sponsorluk anlaşması sonrası ligin adı "Akay Kardeşler 1. Amatör Ligi" oldu. Kura törenine futbol taban birlikleri ve amatör küme yöneticileri ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'de katıldı.

Çekilen kura sonrası gruplar şöyle oluştu.

A Grubu: Göynük İ. Y. Taşkestispor, Geredespor, Dörtdivanspor, Kıbrıcsıkspor, Elvan İnş. Kızıkspor, Karacasuspor

B grubu: Mengen Bld. Sebenspor, Özel İdare, GLS Grup Aladağspor, Bolu Belediyespor, Bolu 14 FK, Yumrukayaspor Maçların başlama tarihleri daha sonra açıklanacak.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022, 15:20