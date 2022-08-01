Bolu ASKF Yönetim Kurulu’ndan hakemlere ziyaret

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu ve Üst Klasman Hakemlerini kamp yaptığı otelde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular.

ASKF Başkanı Cemalettin Metin ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Spor kenti Bolu da Merkez Hakem kurulu üst klasman hakemleri ile sezon öncesi kampında yönetim kurulu üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Kendilerine ve hakem camiasına yeni sezon da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.