Bolu ASKF Yönetim Kurulu’ndan hakemlere ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun Bolu’da devam eden kampına, Bolu ASKF Başkanı Cemalettin Metin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ziyarette bulundular.

Bolu ASKF Yönetim Kurulu’ndan hakemlere ziyaret

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Merkez Hakem Kurulu ve Üst Klasman Hakemlerini kamp yaptığı otelde ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular.

ASKF Başkanı Cemalettin Metin ziyaret sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Spor kenti Bolu da Merkez Hakem kurulu üst klasman hakemleri ile  sezon öncesi kampında yönetim kurulu üyelerimizle beraber ziyaret ettik. Kendilerine ve hakem camiasına yeni sezon da başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

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