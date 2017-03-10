Haber: Aysun Beykoz

Konuyla ilgili mesajda şu ifadelere yer verildi: “Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Karabük Genel Başkanı Ali Kemal Ergüven, hayatını kaybetti. Beşbinevler Mahallesi'ndeki evinde dün rahatsızlanan Başkan Ergüven, ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ergüven, hayatını kaybetti. 21 yıldır başkanlık görevini sürdüren Ali Kemal Ergüven’e Allah’tan rahmet kederli eilesine başsağlığı dileriz.”