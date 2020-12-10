Bolu-Bandıma Hangi Kanallarda?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu-. Buna göre Beypiliç Boluspor-R.H.Bandırmaspor maçı TRT Avaz ve Bein Max 1’den yayınlanacak.

Bolu-Bandıma Hangi Kanallarda?

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1.Ligin 14.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:

12 Aralık Cumartesi

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: TRT Spor – Bein Max 1

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: TRT Spor – Bein Max 1

13 Aralık Pazar

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: TRT Avaz – Bein Max 2

13.30 Altınordu-Akhisarspor: TRT Spor – Bein Max 1

16.00 Adanaspor-Altay: TRT Spor – Bein Max 2

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: TRT Avaz – Bein Max 1

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: TRT Spor – Bein Max 1

14 Aralık Pazartesi

16.00 Menemenspor-İstanbulspor: TRT Spor – Bein Max 1

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: TRT Spor – Bein Max 1

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akhisarspor'da yol ayrımı
Akhisarspor'da yol ayrımı
  1. Spor

banner128