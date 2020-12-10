Bolu-Bandıma Hangi Kanallarda?

Haber: Erdal Tanrıverdi
TFF 1.Ligin 14.hafta maçlarının naklen yayın programı şöyle:
12 Aralık Cumartesi
16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor: TRT Spor – Bein Max 1
19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor: TRT Spor – Bein Max 1
13 Aralık Pazar
13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: TRT Avaz – Bein Max 2
13.30 Altınordu-Akhisarspor: TRT Spor – Bein Max 1
16.00 Adanaspor-Altay: TRT Spor – Bein Max 2
16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü: TRT Avaz – Bein Max 1
19.00 Giresunspor-Adana Demirspor: TRT Spor – Bein Max 1
14 Aralık Pazartesi
16.00 Menemenspor-İstanbulspor: TRT Spor – Bein Max 1
19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: TRT Spor – Bein Max 1