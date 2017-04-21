Haber: Ceylan Beykoz
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligde 29.haftanın naklen yayın programı şöyle:
16.00: Göztepe A.Ş.-A.Demirspor (TRT Spor)
18.30: Giresunspor-E.Y.Malatyaspor (TRT Spor-TRT Kürdi)
23 Nisan Pazar
13.00: Boluspor-Bandırmaspor (TRT Spor)
13.00: Ümraniyespor-M.İdmanyurdu (TRT Avaz)
16.00: Elazığspor-Samsunspor (TRT Türk – TRT Kürdi)
16.00: Eskişehirspor-Sivasspor (TRT Spor)
24 Nisan Pazartesi
17.00: Balıkesirspor-Altınordu A.Ş. (TRT Spor)
18.30: Manisaspor-Denizlispor (TRT Türk)
19.30: Şanlıurfaspor-Gaziantep B.Ş.B.(TRT Spor)
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