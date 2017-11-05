Haber: Semih Baykal

İzmir Caferağa Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Başhakem Yaşam İssi yönetti. Maçın ilk periyodunu 18-16 önde kapatan temsilcimiz, ilk yarıyı da 39-37 önde kapatan takım oldu. Pota Beyi 2.yarıda farkı açarak 3.periyodu 61-54 önde kapattı. Son çeyrekte rakip takım farkı azaltsa da maçtan 70-68 galip ayrılan Pota Beyi lige iyi bir başlangıç yaptı. Bolu BelediyesporBoluspor 2.haftada Final Spor’u konuk edecek. Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şu şekilde;

3 Kasım Cuma

14.30:Final Spor: 83 – Tenis Eskrim Dağcılık: 66

4 Kasım Cumartesi

14.00: İzmir BŞB: 78 – Bolu Belediyespor: 80

15.00: Erzurum BŞB: 64 – Edirne BLD. Edirnespor: 74

15.00: Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 92 – Fethiye Belediye: 81

18.00: UPS Spor: 65 – Gemlik Basketbol: 52

18.00: Mamak BLD. Yeni Mamak Spor: 78 – Mersin BŞB: 62