Haber: Semih Baykal

2018 Yılı İl Spor Dalı Temsilciliğinin programında yer alan Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları nefesleri kesti. Oynan müsabakalar sonunda Bolu Belediyespor A Küçük Takım İl 1.si, Bolu Belediyespor B Küçük Takımımız il 2.si ve İnkılap İlköğretim Okulu Spor Kulübü Küçük Takımım ise il 3.sü oldu. Bolu Belediyespor Yönetim Kurulu’da tüm sporculara teşekkür ederek; “Tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi başarılarından dolayı tebrik ederiz” dedi.