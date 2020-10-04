Bolu Belediye Kötü Başladı: 30-25

Haber: C.Kutay Aykan

Adana Yüreğir Spor Salonu’nda Cumartesi günü saat 13.00’te oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-14 önde tamamladı. 2.yarıda da daha etkili olan Adasokağı SK, Bolu Belediyespor karşısında maçı da 30-25 kazanan taraf oldu. Bolu Belediyespor 2.hafta mücadelesinde 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da EGO Spor ile Prof.Dr.Yaşar Sevim Hentbol Salonu’nda karşı karşıya gelecek.

Salon: Adana Yüreğir

Hakemler: Mehmet Emin Oruç, Berkan Dökmez

Adasokağı SK: Duygu, Sıla, Melek, Derya, Şerife, Buket Deliahmetoğlu, Buket Seven, Buket Haklıgör, Gözde, Tuana

Bolu Belediyespor: İrem Yeşildal, Buse Nur, Aylin, Sedanur, İrem Erkara, Kübra, Ezgi, Ceyda, Sudenaz, Semanur, Hatice, Sema, Dilara, Seda İrem, Sümeyye

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İY: 17-14 / MS: 30-25