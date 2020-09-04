Bolu Belediye Meclisi Kırmızı-Beyaz

Haber: Ceylan Beykoz

Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan toplantıda meclis üyelerinin kırmızı beyaz renkli formaları birlikteliğin sağlandığı Boluspor camiasında oldukça olumlu karşılandı. Gün içinde BStore'den alışveriş yapan Hem CHP'li hem de AK Partili meclis üyelerinin bu desteği de yine günün önemli olaylarından biri olarak kayıtlara geçti. "Boluspor için gövdemizi koyduk" mesajı ile bu birliktelik adına önemli adımlar atan Bolu Belediye Başşkanı Tanju Özcan'da, Boluspor armalı tişörtü ile canlı yayınlanan meclis toplantısında meclisi yönetti.