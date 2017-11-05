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05 Kasım 2017 Pazar
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    • Bolu Belediye son şansını yitirdi

    Bolu U – 16 Ligi 10. Haftasında Bolu Belediyespor U–16 ile Gençlergücü U-16 takımı karşılaştılar. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı 4-1 kazandı.

    05 Kasım 2017 Pazar 11:06
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    Bolu Belediye son şansını yitirdi

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu U – 16 Liginin 10. Haftasında Bolu Belediyespor ile Gençlergücü takımı play offa kalma mücadelesi verdiler. Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Gençlergücü takımı Emrah (3) ve Ferhat’ın golleriyle 4-1 kazandı. Mücadele etkili başlayan taraf Bolu Belediyespor oldu. Bolu Belediye takımı maçın ilk dakikalarından itibaren rakip kalede baskı yapmaya başladı. Bu baskı maçın 8.dakikasında Bolu Belediyespor’a golü gelirdi. Bolu Belediyenin etkili olduğu atakta Emre topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Geriye düşen Gençlergücü takımı beraberliği yakalamak için rakip kalede etkili olacak ataklar üretmeye başladı. Gençler gücünün aradığı gol ilk yarının ortasında geldi. Maçın 22. dakikasında geliştirdikleri atakta melih topu ağlara yollayarak maçta skoru 1-1e getirdi. Bu golle maça tekrar denge geldi. İki takımda maçta öne geçmek için ataklarını sıklaştırdı. Maçın 32.dakikasında Gençlergücü takımı Melih’in golü ile 2-1 öne geçti. İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmayınca devre arasına 2-1 Gençlergücü’nün üstünlüğü ile girildi. İkinci yarıda etkili başlayan Gençlergücü farkı ikiye çıkarmak için rakip kaledeki baskılarını arttırdı. Maçın 68. dakikasında Ferhat’ın golü ile Gençlergücü takımı farkı ikiye çıkararak skoru 3-1e getirdi. Bolu Belediyespor, maçın kalan dakikalarında farkı eritmek için pozisyon üretmeye çalışsa da girdikleri pozisyonlardan yararlanamadı. Maçın skorunu Gençlergücü takımı belirledi. Maçın 79.dakikasında Gençlergücü takımı Melih’in golü ile maçı 4-1 kazandı. Melih bu maçta kendisinin üçüncü ve takımının dördüncü golünü kaydetti. Bu galibiyetle Gençergücü takımı puanını 16a yükselterek grubu ikinci sırada tamamladı ve playoff grubuna kalma hakkını elde etti. Bolu Belediyespor takımı ise  4 puanda kalarak son sırada yer aldı ve lige veda eden takım oldu.

     

    Saha: Karaçayır Sentetik 1

     

    Hakemler: Fikri Alagözoğlu, Ferdi Gökhan Can, Erkan Günay

     

    Bolu Belediyespor U – 16: ** Nazif, ** Melih, ** Tolga, ** Berkay, ** Ahmet Can, ** Salih, ** Mehmet Can, ** Cemal, ** Görkem, ** Ali Kaan, ***Emre

     

    Gençlergücü U – 16: *** Samet, ** Yiğit Emre, ** Barış, ** Emre, ** Umut, ** Burak, *** Emrah, ** Ozan Aslan, ** Melih, ** Enes, ** Furkan

     

    Goller: 8.dk. Emre ( Bolu Belediyespor), 22. – 32. – 79. dk Melih, 68.dk. Ferhat ( Gençlergücü)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, U,, 16, Ligi

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