HABER :ESRA ÖZTÜRK
23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Slovenya'nın Murska Sobota kentinden yapılacak Kadınlar Avrupa Kulüpler Salon Şampiyonası Challenge I'de temsilcimiz Bolu Belediyesi SK'nın rakipleri;
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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