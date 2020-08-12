Bolu Belediyesi’nden Anlamlı Paylaşım...

Haber: Volkan Yılmaz

"Bulutlar birleşmeden şimşekler çakmaz" sözü ile Boluspor'un taraftarı için "Bir-ki-üç .. Kırmızı şimşekler" sloganını atan Bolu Belediyesi bu paylaşımla oldukça büyük beğeni aldı. Başkan Tanju Özcan'ın "Bolumuzun en büyük değerlerinden biri, varımız yoğumuz, her şeyimiz şanlı Bolusporumuz...Zor geçen günlerden sonra bugün yeniden büyük bir umut ışığı yandı. Bugün birlik beraberlik kongremizi yaptık. Elini değil gövdesini taşın altına koyan Abdullah Abat ve yönetimini tebrik ediyorum. Asla yalnız yürümeyeceksiniz" diyerek paylaştığı mesajı RT yapan Bolu Belediyesi önemli bir süreç geçiren Boluspor camiasının yanında olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.