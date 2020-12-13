Bolu Belediyespor 3-1 kazandı



Haber:Volkan Yılmaz

Türkiye Voleybol Federasyonu Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin B Grubu'nda Nevşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor ile 17 Temmuz Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. İki takım arasında kıran kırana geçen mücadelede ilk seti 25-21 ev sahibi takım kazandı. İkinci sette de üstün oyununu sergileyen Bolu Belediyespor bu seti de 25-18 önde tamamladı ve maçta 2-0 öne geçti.Çekişmeli ve heyecanlı geçen 3’üncü seti Nevşehir Belediyespor 25-22 kazanarak maçı 2-1’e getirdi. Karşılaşmanın 4’üncü setinde iki takım arasında büyük çekişmenin yaşandığı maç ev sahibi takımın 25-22’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Bolu Belediyespor zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak ligde oynadığı 9 maçı da kazanmasını bildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2020, 11:14