 BOLU BELEDİYESPOR BREZİLYALI OYUNCUYU KADROSUNA KATTI

Haber: Aysun Beykoz

Başarılı antrenör Salih Yergin ile ilk olarak sözleşme yenileyen başkan Sinan Barut ve ekibi hocanın raporu doğrultusunda iç ve dış transferde nokta atışları ile yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil beyazlılar son olarak Brezilya milli takımı formasıda giyen tecrübeli smaçör Fernanda Davis Tome ile anlaşdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulübümüz Brezilyalı smaçör Fernanda Davis Tome ile yeni sezon için anlaşmaya vardı. Brezilya Milli Takımında da forma giyen ve geçtiğimiz sezonu Brezilya'nın Osasco takımında geçiren tecrübeli smaçör Fernanda Davis Tome'ye kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Oldukça iddialı bir kadro kuran Bolu Belediyespor'da bir kaç önemli transferin daha yapılacağı ve sezon hazırlıklarına başlanacağı belirtildi.