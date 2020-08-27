Bolu Belediyespor'da Brezilyalı'ya Tebrik Pastası

Haber: Volkan Yılmaz

Geçtiğimiz sezonki başarı ve bu sezonda yapılan transferlerle kolej takımı havasına giren Yeşil beyazlılar yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorlar. Başkan Sinan Barut'un yoğun mesai harcadığı Bolu Belediyespor'da lokomotif ve hedefe oynayan takım hüviyetine bürünen yeşil beyazlılar resmen ligin başlamasını bekliyorlar. Son çalışma öncesi Bolu Belediyespor'un yeni transferi Fernande Davis Tome de takıma katıldı. Brezilyalı oyuncunun takıma katılmadan önce yaptığı evlilik merasiminden dolayı takım oyuncuları ve teknik ekip pasta keserek Fernande Davis Tome'yi tebrik ettiler. Özel anların yaşandığı pasta kesiminde başkan Sinan Barut sporcularını yalnız bırakmadı.