Bolu Belediyespor'da Hazırlıklar Sürüyor

Haber: Volkan Yılmaz

Barut yaptığı açıklamada "Covid 19 Koronavirüsünün ülkemizde baş götermesi ile birlikte bütün aktivitelerimizi durdurmak zorunda kaldık. Bilim kurulunun önerileri ve hükümetimizin aldığı karar sonrası başlayan normalleşme ile birlikte bizde 4 bir koldan yeni sezon için neler yapabilirizi masaya yatırdık ve uygulamaya koyduk. Kadın voleybol takımımız çalışmalarına başladı. Transferlerimizi yaptık ve sezona hazırlanıyorlar. Bir çok alt yaş kategorilerinde pandemiyi dikkate alarak yavaş yavaş hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah bu virüsü yendikten sonra önceden olduğu gibi tüm branşlarda aktif bir şekilde, hazır bir şekilde sahalara salonlara kortlara pistlere döneceğiz. Ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.