Bolu Belediyespor'da İmzalar Başladı

Haber: Volkan Yılmaz

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kulübümüz smaçör Elif Uzun ile yeni sezon için anlaştı. Daha önceki yıllarda Çanakkale Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'da oynayan Elif Uzun'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Bosna Hersek asıllı 28 yaşındaki Elif Uzun, İlbank, Pursaklar Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor formaları da giydi.

Fatma Beyaz’da imzaladı

Transferleri ardı ardına açıklamaya devam eden Bolu Belediyespor son olarak Vakıfbank altyapısından yetişen orta oyuncu Fatma Beyaz ile anlaştı. 25 yaşındaki 1.90’lık oyuncu daha önce Salihli Belediyespor, Ordu Telekom, Yeşilyurt, İdmanocağı, Özateş, Beşiktaş ve Kale 1957 takımlarında forma giydi.