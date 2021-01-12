BOLU BELEDİYESPOR'DA KONGREYE DOĞRU

Haber:Volkan Yılmaz

Bolu Belediyespor'da Şubat ayında yapılacak olan kongrede başkan Sinan Barut'un çok daha güçlü bir kadro ile göreve devam edeceğini belirtti.

Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamada:

TVF Kadınlar 1. Liginde ilk yarıyı lider bitiren Bolunun Sultanları ile bir araya gelen Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan voleybol takımımıza ikinci yarıda başarılar diledi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcımız Rasim Özdemir ve Kulüp Başkanımız Sinan Barut ile birlikte voleybol takımımızın teknik heyeti ve sporcularda toplantıda hazır bulundular. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan ve başkanımız Sinan Barut şampiyonluk yolundaki ekibimizle ilgili düşüncelerini aktardılar.

Bu akşam başarılı arkadaşlarımla birlikte olmaktan son derece mutlu olduğunu ifade eden Belediye Başkanımız Tanju Özcan “Voleybol takımımız çok başarılı gidiyor. Allah nazardan saklasın İnşallah uzun yıllardır hedeflediğimiz Sultanlar Ligini bu sene göreceğiz. Ben umutluyum samimi olarakta bunu söylüyorum. İlk devreyi bir mağlubiyetle tamamladık. Bu son mağlubiyetimiz olsun nazar boncuğu olsun. Ankara’daki maçta bende vardım kazanabileceğimiz de bir maçtı yenemeyeceğimiz bir rakip değildi” dedi.

Tanju Özcan “BOLU’DA CİDDİ BİR VOLEYBOL SEYİRCİ KİTLESİ VAR”

İçerideki bütün maçları takip ettiğini belirten Belediye Başkanımız Tanju Özcan “Geçen yıldan daha başarılı gittiğimiz kesin. Kalecik spor başkanıyla da konuştuğumuzda da bizi yenmelerine rağmen muhtemelen siz şampiyon olarak bizde ikinci olarak Süper lige çıkacak olan iki takımdan biriyiz dedi. Dışarıdan bakışta o şekilde. Biz Bolu Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Arkadaşlarımızın takımın tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz, gücümüzün yettiği ölçüde tabiî ki. Sultanlar ligine çıkarlarsa da bizim ayıracağımız bütçelerde buna göre büyüyecek, orada da iddialı bir takım olsun istiyoruz. Arkadaşlarımıza söyledim aslında. Bolu’da voleybol seyircisi anlamında ciddi bir seyirci kitlesi var. Özellikle Sultanlar Ligine çıkarsanız en az 1000 - 1500 taraftarın önünde oynayacağınızın garantisini ben size veriyorum dedim” dedi.

ÖZCAN “BOBES YENİ DÖNEMDE GÜÇLÜ BİR YÖNETİM KADROSU İLE DEVAM EDECEK”

Önümüzdeki ay Bolu Belediyespor'un genel kurulu olacağını belirten Başkan Tanju Özcan “Bu sefer daha güçlendirilmiş bir yönetimle, tabi ben şimdiden söylüyorum Sinan Bey başkanlığa devam edecek ama Sinan beyin yanında daha güçlü bir yönetim olacak. Hem ekonomik olarak, hem de diğer konularda daha çok destek veren bir yönetim olacak. Bizde Bolu Belediyesi olarak bazılarına özel ricada bulunacağız” dedi.

TANJU ÖZCAN “EMEKLERMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTİYORUZ”

Önümüzdeki yıl tabi sponsorluk geliri anlamında da daha ciddi bütçelere ulaşmayı hedefliyoruz diyen Belediye Başkanımız Tanju Özcan “2021 bütçemiz açıldı. Bu bütçemizin tabi çok önemli bir kısmını yine biz voleybol takımımız için kullanacağız. Diğer amatör spor kulüplerini de gözetmemiz gerekiyor ama ana parçayı ana payı voleybol takımımız almaya devam edecek. Ama bizde artık maddi manevi emeklerimizin karşılığını da görmek istiyoruz. Bunu da zaten Sinan başkanla konuştuk” dedi.

ÖZCAN “MAÇLARIMIZ İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI OLARAK YAYINLANIYOR”

Bolu Belediyespor’un maçlarının canlı yayınlanması ile birlikte salon sporlarına ve voleybol takımımıza ilginin arttığını da belirten Belediye Başkanımız Tanju Özcan “Maçlarımız internet üzerinden gayet güzel canlı yayınlanıyor. Ciddi de bir izleyici kitlesi oluyor. Mart ayından sonra pandeminin bitmesi ile maçların taraftara açılacağını düşünüyorum ve göreceksiniz ki ben bunu sayın Valimiz ile de, Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle de görüşeceğim, maçları büyük salona alalım diyeceğim. İkinci yarıda maçların taraftara açılmasıyla birlikte çok ciddi bir taraftar kitlesini ve takıma nasıl ilgi gösterdiklerini de somut olarak arkadaşlarımız görecekler . Ben bunun garantisini onlara verdim. Yeter ki şu pandemi ile ilgili kurallar biraz hafifletilsin, Boluluların “Bolunun Sultanları”na ne kadar ilgi gösterdiğini onlar kendi gözleriyle görecekler” dedi.

TANJU ÖZCAN “SULTANLAR LİGİNDE ULUSAL MARKALAR SPONSORUMUZ OLACAK”

Sultanlar ligine çıktığa taktirde ulusal markaların Bolu Belediyespor ile sponsorluk anlaşmasının yapacağının altını da çizen başkanımız Tanju Özcan “Tabi 8 yıllık milletvekilliği deneyimimiz var. Onları da kullanacağız ciddi bir sponsor desteği ile Sultanlar Ligine girmek istiyoruz. Bolu Belediyesinin verdiği destekten çok daha büyük bir desteği sponsor desteği ile elde edeceğiz şimdi ben bunun müjdesini ve sözünü Bolu halkına verebilirim. Yeter ki arkadaşlarımız bir üst lige çıkmayı başarsınlar” dedi.

ÖZCAN “YERLİ YABANCI HİÇ BİR SPORCUMUZUN MADDİ KAYGISI OLMASIN”

Hem yerli sporcular, olarak hem de yabancı sporcular olarak maddi bir kaygılarının olmayacağını altını çizen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan “Bolu Belediyespor’da bir alacağımız kalır mı? Kaygısı yaşamayın. Bizim şu anda Bolu Belediyesi günü geçmiş tek bir kuruş borcumuz yok. Bütün iş yaptırdığımız insanlara borcumuzu kuruşu kuruşuna ödüyoruz. O anlamda da ülkede de bir güven sağladık. Sizde özellikle yabancı oyunculara şunu söyleyin Bolu Belediyesinde alacakları kalmaz. Rahat olsunlar. O konuda kafaları rahat olsun sizinde kafanız rahat olsun. Belki alacak bir miktar gecikebilir ama bir kuruşunuz kalmaz. Ben herkese başarılar diliyorum bu güzel akşamı sizlerle paylaştığım içinde çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Bolulular size Bolunun Sultanları diyor. İnşallah Bolunun Sultanları Sultanlar Liginde de yerini alacak” dedi.

SİNAN BARUT “MADDİ MANEVİ DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kendilerinin gururlandıran sözler için Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan’a teşekkür eden kulüp başkanımız Sinan Barut ise “Biz başkanımıza bizi gerçekten gururlandıran sözlerinden dolayı ve bizimle beraber olmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Her zaman da biz aynı şeyi söyledik. Başkanımız Sayın Tanju Özcan Rasim başkanımızla birlikte sadece maddi yardımda bulunmakla yetinmiyor, her zamanda bizim yanımız da, bizzat maçlarımıza geliyorlar maçlarda destek oluyorlar” dedi.

SİNAN BARUT “BOLU HALKINA LAYIK BİR HEDEFE GİDİYORUZ”

Pandemi süresince kulüp olarak sıkıntı çektikleri zamanda bakan Tanju Özcan’ın ve ekibinin desteklerini hep hissettiklerini belirten başkanımız Sinan Barut “Tanju başkanımıza destek için gittiğimizde her zaman destek oldu. Onun sayesinde açık ve net söyleyebilirim biz voleybol takımını bu şekilde daha güçlü devam ettirebiliyoruz. Şampiyonluğa oynayan bir takım hüviyetini bu şekilde kurduk ve bu takımı kurarken bu sene şampiyonluğa oynamasını isterken biz daha sezon başında Tanju başkanımızla konuştuk. Nasıl bir takım istediğini nasıl büyümemiz gerektiğini kendisiyle konuştuk ve kendisi “Bolu halkına layık, Bolu halkını gururlandıran bir takım olsun. Şampiyonluğu hedef alan bir takım olsun” dedi. Bizde bu hedefler doğrultusunda bu kadroyu kurduk ve şampiyonluk yolunda ilerliyoruz “dedi.