Bolu Belediyespor Dünya Şampiyonu ile başlıyor



Haber: Ceylan Beykoz

Yapılan kura çekimi sonrası Bolu Belediyespor ilk maçını sahasında Dünya Şampiyonu Vakıfbank ile oynayacak. Dev kadrosu ile Bolulu voleybol severlerin karşısına çıkacak olan Vakıfbank'ı Karaçayır Spor Salonu’nda konuk edecek olan Bolu Belediyespor yine Bolu halkına seyir zevki yüksek bir maç heyecanı yaşatacak.

Bolunun Sultanları ilk hafta maçlarına 30 Ekim'de başlayacak. Ekibimiz ilk devrede Galatasaray, Fenerbahçe gibi ligin güçlü takımlarını da sahasında konuk edecek.

Sultanların 2022 - 2023 Sezonu İlk Yarı Fikstürü

1.Hafta Vakıfbank

2. Hafta Ptt (D)

3. Hafta Galatasaray

4. Hafta Aydın Büyükşehir Belediye (D)

5. Hafta Kuzeyboru

6. Hafta Çukurova Adana (D)

7. Hafta Türk Hava Yolları (D)

8. Hafta Sıgorta Shop

9. Hafta İlbank (D)

10. Hafta Fenerbahçe

11. Hafta Eczacıbaşı (D)

12. Hafta Nilüfer Belediye

13. Hafta Sarıyer Belediye (D)