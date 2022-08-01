Bolu Belediyespor Elif ile yeniden anlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Kırmızı beyazlı ekibimizde 2 sezondur başarı ile forma giyen Elif Uzun için Bolu Belediyespor Kulübü hesabından yapılan açıklama şöyle; “Tabiatın Başkenti Bolu’ya Tekrar Hoş Geldin Elif Uzun Kulübümüz Smaçör Elif Uzun ile yeni sezon için yeniden anlaştı. Elif Uzun 1991 doğumlu. 1.87 cm boyunda” ifadelerine yer verildi.

Elif Uzun daha önceki yıllarda Çanakkale Belediyespor, Sarıyer Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor'da forma giymişti. Bolu Belediyespor’da 2 sezondur forma giyen tecrübeli oyuncu Bolu Belediyespor’un Sultanlar Ligi’ne yükselen kadrosunda yer alırken geçtiğimiz sezonda Misli.com Sultanlar Lig’inde başarılı maçlar çıkardı.