Haber: Semih BAYKAL

Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Engin Alemdar ve Yönetim Kurulu Üyelerinden, Basketbol Şube sorumlusu Sayın Hakan Özsoy, Gölcük Tabiat Parkı sorumlusu Mazhar Bozoğlu, Amatör Şubeler sorumlusu Erdem Yılmaz ve Sportif Direktör Faik Mert Dönmez, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü’ne ziyarette bulundular.

Spor Şube Müdürü Ramazan Demir ve Tesisler – İşletmeler – Yatırımlar Şube Müdürü Sadık Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyarette Bolu’nun “Spor Kenti” olma hedefi yolunda yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı. Bunun yanı sıra Ağustos ayında başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi Kulüp Başkanı Engin Alemdar ile yapılan istişare de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak sporun her dalında mücadele eden sporculara destek verildiği ve verileceği belirtildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Şahin Ertem ziyarette, 2017-2018 sezonunda 1.lig’de mücadele edecek olan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile 2.lig’de mücadele edecek olan Bolu Belediyespor Boluspor Erkek Basketbol takımının, yeni yönetim ile bir üst lige çıkacağına inandıklarını dile getirdi. Ertem ayrıca, ziyaretlerinden dolayı Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Engin Alemdar ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür etti.