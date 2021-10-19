Bolu Belediyespor evinde galip

Haber: Aysun Beykoz

Kadınlar Hentbol 1. Liginde Bolu ilini temsil eden Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımı ligin 2. Haftasında ilk galibiyetini aldı. Karaçayır 3 bin kişilik spor salonunda oynanan karşılaşmada Belediyespor, Karaman Minik Atılım Spor Kulübünü ağırladı.

İlk yarısı 9 – 8 Belediyespor üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşma 23 – 21 Bolu Belediyesinin galibiyetiyle sonuçlandı. Sedanur Kurnaz 6 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Kübra Kandemir 4, Sema Şen, Buse Nur Orhan ve Hatice Sağdıç 3 sayıyla oynadı.

Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımı ligin 2. Haftasını galibiyetle tamamladı. Baş Antrenör Sercan Marangoz, Galibiyetin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Karşılaşma sonrasında açıklama yapan Bolu Belediyespor Baş Antrenörü Sercan Marangoz, “İlk hafta galibiyeti kaçırdık, bu hafta bizim için önemliydi. Her hafta oyunumuzun üstüne eklemeler yaparak devam ediyoruz. Zevk veren güzel oyunumuzu daha da geliştirip seyirci sayımızı da arttırmak istiyoruz. Galibiyet bolu ve kulübümüze hayırlı olsun.” Dedi.

Bolu Belediyespor Hentbol takımımız ligin 3. Maçını Konya Hoca Ahmet Yesevi takımıyla 23 Ekim Cumartesi saat 14.00’da deplasmanda oynayacak.