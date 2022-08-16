Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı çalışmalarına başladı

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı sezona başlarken kadrosunu 12 yeni oyucu ile güçlendirdi. Kırmızı beyazlılarda Baş antrenör Salih Yergin yönetiminde Karaçayır Atletizm Pisti’nde fizik-kondisyon çalışması ile ilk çalışmasını gerçekleştiren Bolunun Sultanları antrenmana kuvvet ve ağırlık çalışmaları ile devam etti. Amerika Milli Takımı’nda bulunan TeTori Dixon ve Türk Milli Takımımız ile İslami Dayanışma Oyunları’nda kupayı kazanan Ceren Kestirengüz Kapucu Bolu Belediyespor’un kampına daha sonra katılacak. Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımının ilk çalışmasını Kulüp Başkanı Sinan Barut'ta takip etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2022, 14:41