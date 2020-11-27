Bolu Belediyespor Mudanya Belediyesini Konuk Edecek

Haber: C.Kutay Aykan
28 Kasım 2020 Cumartesi günü Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 13.00'de başlayacak. Temsilcimiz zorlu mücadeleyi kazanarak 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 9.haftanın maç programı şöyle:
28 Kasım Cumartesi
12.00 Araç Belediyespor Kulübü-Tekirdağspor Kulübü
13.00 Yozgat Aile ve Sosyal Pol. GSK-Artvin 7 Mart Spor Kulübü
13:00 Ego Spor Kulübü-Antalya Gazi GSK
13.00 Bolu Belediyesi Sk-Mudanya Belediyesi Sk
13.00 Maltepespor Kulübü-Ordu Gençlerbirliği Sk
15.00 Polatlı Belediyespor-Oğuzeli Halk Eğit. Mer.