Bolu Belediyespor Mudanya Belediyesini Konuk Edecek

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 1. liginde oynadığı son iki maçını kazanan Bolu Belediyespor kadın Hentbol takımı 8. hafta maçında Mudanya Belediyesi’ni konuk edecek.

Bolu Belediyespor Mudanya Belediyesini Konuk Edecek

Haber: C.Kutay Aykan

28 Kasım 2020 Cumartesi günü Karaçayır Spor Salonu’nda oynanacak olan mücadele saat 13.00'de başlayacak. Temsilcimiz zorlu mücadeleyi kazanarak 2 maçlık galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor. Ligde 9.haftanın maç programı şöyle:

28 Kasım Cumartesi

12.00 Araç Belediyespor Kulübü-Tekirdağspor Kulübü

13.00 Yozgat Aile ve Sosyal Pol. GSK-Artvin 7 Mart Spor Kulübü

13:00 Ego Spor Kulübü-Antalya Gazi GSK

13.00 Bolu Belediyesi Sk-Mudanya Belediyesi Sk

13.00 Maltepespor Kulübü-Ordu Gençlerbirliği Sk

15.00 Polatlı Belediyespor-Oğuzeli Halk Eğit. Mer.

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