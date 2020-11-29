Bolu Belediyespor Parkenin Tozunu Atıyor

Haber: Ceylan Beykoz

İlimizin başarılı ekibi Bolu Belediyespor Voleybolun yanı sıra Hentbol'da da dolu dizgin yoluna devam ediyor. Başkan Sinan Barut'un önderliğinde hem Kadın Voleybol takımı, hem de Kadın Hentbol takımı liglerinde başarılı skorlara imza atarlarken Bolu'ya galibiyet haberlerini vermeye devam ediyorlar. Son olarak Kadınlar 1. liginde 4 maçtır yenilmezlik serisi sürdüren Bolu Belediyespor sahasında konuk ettiği Mudanya Belediyesini 27-25 mağlup etmeyi başardı. Karaçayır Spor Salonunda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 13-11 önde geçen ekibimiz karşılaşmayıda 27-25 kazanmasını bildi. Bolu Belediyesporda İrem 6, Buse Nur 5, Hatice ve Büşra 4, Aylin 3, Sedanur ve Kübra 2, Sema 1 gol kaydetti. Bu sonuçla Bolu Belediyespor Kadın Hentbol takımı 8 puanla zirve takibini sürdürürken yenilmezlik serisini 5 maça, galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. Temsilcimiz önümüzdeki hafta yine sahasında Araç Belediyespor Kulübü ile sahasında karşılaşacak.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 14:46