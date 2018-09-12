HABER:Gökhan AksoyBandırmaspor karşısına etkili başlayan temsilcimiz maça 1-0 önde başladı. 5.dakika geride kalırken mücadelede eşitlik oluştu. Karşılaşmanın 8.dakikasında eşitliği bozan ise bir kez daha Bolu Belediyespor oldu ve 4-3 öne geçti. İlk yarının son 5 dakikasına girilirken öne geçen Bandırmaspor devreyi 12-10 galip tamamladı ve soyunma odasına mutlu giren taraf oldu. Skor üstünlüğünü ele geçirdikten sonra temsilcimiz Bolu Belediyespor karşısında daha rahat bir oyun sergileyen Bandırmaspor farkı açmaya başladı. İkinci yarının 10’uncu dakikası Bandırmaspor’un 19-14 üstünlüğü ile geçilirken, son 5 dakikaya Bandırmaspor 26-24 önde giren taraf oldu. Karşılaşmanın kalan bölümünde aradaki farkı kapatamayan temsilcimiz Bolu Belediyespor sahadan 28-25 mağlup ayrılarak 3’üncü maçını da kaybetti ve turnuvayı bu sonuçla kapattı. Bu sonuçla Bolu Belediyespor grup sonuncusu olurken, ilk sırada Üsküdar Belediyespor, ikinci sırada Yalıkavakspor, üçüncü sırada ise Bandırmaspor yer aldı.

Salon: Karaçayır

Bandırmaspor: Özge, Ömür, Betül, Dilek, Duygu, Begüm, Gülçin, Simge, Ayşe Selin, Semanur, Hilal, Emel

Antrenör: Kemal Taşkın

Bolu Belediyespor: Feyzanur, İrem, Busenur, Aylin, Sümeyye, Kübra, Dilara Sezdim, Ceyda, Sima Nur, Sema, Berivan, Dilara Kayabaş, Seda İrem, Ezgi, Pervin, Duygu

Antrenörler: Sercan Marangoz, Erhan Özdemir

İlk Yarı: 10-12, Maç Sonucu: 25-28

Üsküdar ve Yalıkavak 2.Turda

Bugün oynanan maçlar sonunda 1.sırayı alan Üsküdar Belediyespor ve grup 2.si olan Yalıkavakspor takımları kupada 2.tura çıkan takımlar oldu. 3.Bandırmaspor ve 4.Bolu Belediyespor ise Türkiye Kupası’na veda etti.