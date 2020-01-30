“Bolu Belediyespor sadece voleyboldan ibaret değil”

Haber: Volkan Yılmaz

Lige çok iyi başlayan fakat daha sonra düşüşe geçen Bolu Belediyespor voleybol takımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Belediyespor Kulübü Başkanı Sinan Barut “6 galibiyetle başladık fakat 6’ıncı maç sonrasında ilk 6’da oynayan iki tane oyuncumuzun ön çapraz bağları koptu ve sezonu kapattı. Daha sonra diğer yabancı oyuncumuz Dzakovic Danijela’nın da ayağını burkması sonucu ödem oluşmasından dolayı yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kaldı. İlk 6’dan 3 oyuncumuzun olmayışı bizi olumsuz etkiledi. Kısıtlı bir bütçe ile sezona devam ettiğimiz için bu oyuncuların yerine yeni oyuncular maalesef elimizden gelmedi veya sezon ortasında istediğimiz oyuncuları almakta başarılı olamadık. Yüksek bütçeli oyuncular alarak da takımımızın geleceğini zora sokmak istemedik. Sakatlıkları telafi ederken üst üste 4-5 maç kaybettik. Ama şuanda yeni bir yapılanmaya girdik. Yeni yapılanmada daha genç ve daha ucuz maliyetli ama daha istekli oyuncular almak için uğraşıyoruz. İki buçuk senedir maliyeti yüksek olan Hanna ile bu düzeyde kendisine teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Maliyeti aşağıya indirmek için bütün gayretimizi gösteriyoruz” dedi.

“YAKLAŞIK 16-17 AYRI BRANŞ VAR”

Bolu Belediyespor bünyesinde voleybol dışında da bir çok branş olduğunu belirten Barut “Belediyespor’da sadece voleybol yok yaklaşık 16-17 ayrı branş var. Voleybola yatırımımız geçen yıl yapılan yatırımın yarısı kadar. Diğer branşlarda ilgili de hocaların, antrenörlerin parasını, tüm masrafları kendimiz karşılıyoruz ama voleybol sadece bizim görünen yüzümüz vizyonumuz. Bu vizyonumuz dahilinde de belli bir oranda yatırım yaptık ama önceki senelerdeki yatırımın çok çok alt düzeyinde. Özellikle voleybola yatırım yapmamızın nedeni iki tane altyapısı olmasıdır. İleride biz bu altyapı oyuncuları ile oynayacağımızdan altyapı oyuncularını aynı ligde kalması için voleybola yatırım yaptık. Voleybola yaptığımız yatırımın yaklaşık 3’te 1’i iddaadan geliyor. Diğer branşların hiçbirinde iddaadan gelen bir para yok. İddaadan gelen paralar düşüldüğü zaman yatırım maliyetimiz çok da fazla bir maliyet söz konusu olmuyor. Ama maalesef bizim en büyük sıkıntımız gelir kaynaklarımızın çok kısıtlı olması. Yani 16 branşta 2900 tane sporcumuz var ama doğru düzgün tek gelir kaynağımız Gölcük var. Gölcük yaklaşık yüzde 80 gelirimizi karşılıyor. Ama kışın Gölcük’ten elde ettiğimiz gelir yaklaşık yüzde 80 oranında da azalıyor. O yüzden kışın çok büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Birde geriden gelen yaklaşık 1 milyon civarında borç vardı. O borçların yüzde 75’ini kapattık. Yeni gelir kapıları açarak Bolu Belediyespor’u ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ama maalesef biz ayakta tutmaya çalışırken, Bolu Belediyespor’a geçen dönemlerde yapılmış yardımların hiçbiri yapılmadı. Halkımızdan bir kuruş destek alamadık. 1.Ligde oynayan voleybol takımımızın forma reklamı yok. Sadece bazı iş adamlarımızdan deplasman desteği alıyoruz. Onun dışında hiçbir destek almadan kendi yağımızda kavrulmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“BOLU BELEDİYESPOR SADECE VOLEYBOLDAN İBARET DEĞİL”

Bolu Belediyespor’un sadece voleyboldan ibaret olmadığını ifade eden Barut “Tanju Başkan zaten kiralanacak mülkler konusunda gerekli desteği yapıyor. Şöyle de bir anlayış var Bolu Belediyespor, direk Bolu Belediyesi’ne bağlı değil ayrı bir spor kulübü olarak işin başında. Biz bütün her şeyi Bolu Belediyesi’ne bağlayarak devam etmek istemiyoruz. Bizim kendi kendine ayakta kalan Bolu halkına hizmet veren bir kurum olmayı düşünüyoruz. Bunun içinde özellikle amatör spor kulüplerine yapılan yardımların sponsorlukların KDV’lerinin tamamının düşürülmesi söz konusu. Biraz da iş insanlarımızın daha fazla desteğini alarak amatör sporcuları daha da arttırıp bir kitle sporu haline getirmeye çalışıyoruz. Karatede mili takıma seçilen sporcularımız var, Muaythai’de milli takıma seçilen sporcularımız var. Bisiklette, Teakwando’da üst düzey şampiyonalarda ödüller almış bir sürü sporcumuz var. Yani Bolu Belediyespor sadece voleyboldan ibaret değil. Biz voleybol dışında da yaklaşık 2000 tane sporcu spor yapan ve ailelerin çocuklarını güvenilir bir şekilde emanet ettiği bir kurum hüviyetindeyiz” ifadelerini kullandı.