HABER:Esra Öztürk

Bu sezon Kadınlar Hentbol 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor ikinci hafta maçında Çankaya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Bolu Belediyespor mücadeleden 23-30 mağlup ayrılan taraf oldu.

Salon: Karaçayır

Bolu Belediyespor: Berivan, Ceyda, Seda İrem, Duygu, Yasemin, Buse Nur, Aylin, Kübra, Feyzanur, Dilara Kayabaş, Sema, Dilara Sezdim, Sima Nur, Sema Nur, Pelin, İrem,

Antrenörler: Sercan Marangoz,

Çankaya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü: Fatma, Hatice, Gülcan, Gamze Nur, Burcu, Özlem, Buse

Antrenör: Hasan Demireğen

İlk Yarı: 10-13, Maç Sonucu: 23-30

Maçtan Dakikalar

Karaçayır Spor Salonu’nda dün saat 15.00’te başlayan mücadelenin ilk 4 dakikasında gol olmadı. Maçın ilk golü 4.dakikada Çankaya’dan geldi: 0-1. Rakip takımın yedek oyuncusuz çıktığı mücadelede 6.dakikada rakip takım durumu 3-0’a getirdi. Basit top kayıpları ve kaçan pozisyonlar nedeniyle etkisiz kalan takımımız ilk golünü 9.dakikada attı: 1-4. 15.dakika 2-6, 20.dakika ise 5-8 ile geçildi. 23.dakikada temsilcimiz farkı 1 sayıya kadar çekti: 10-11. 25.dakikada 3 sayılık farkı bulan konuk takım ilk yarıyı 13-10 önde kapattı. Temsilcimiz 2.yarının 5.dakikasına 15-10 geride başladı. Bu dakikadan sonra fark ta açılmaya başladı. 10.dakika 19-11 Ankara ekibinin üstünlüğü ile geçildi. Birçok pozisyonu gol yapamayan kızlarımız 15.dakikayı 21-15, 20.dakikayı ise 22-16 yenik durumda geride bıraktı. 25.dakikayı 27-20 önde geçen konuk takım maçtan 30-23 galip ayrıldı. 3.haftada temsilcimiz 29 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te deplasmanda Mardin BŞB Spor Kulübü ile karşılaşacak.