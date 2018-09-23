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23 Eylül 2018 Pazar
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    • Bolu Belediyespor sahasında kaybetti

    İlimizi Kadınlar Hentbol 1.Ligi’nde temsil eden Bolu Belediyespor 2.hafta maçında ağırladığı Çankaya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü’ne 7 sayı farkla yenildi: 23-30.

    23 Eylül 2018 Pazar 12:13
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    Bolu Belediyespor sahasında kaybetti

    HABER:Esra Öztürk

    Bu sezon Kadınlar Hentbol 1.Liginde mücadele eden Bolu Belediyespor ikinci hafta maçında Çankaya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Bolu Belediyespor mücadeleden 23-30 mağlup ayrılan taraf oldu.

    Salon: Karaçayır

    Bolu Belediyespor: Berivan, Ceyda, Seda İrem, Duygu, Yasemin, Buse Nur, Aylin, Kübra, Feyzanur, Dilara Kayabaş, Sema, Dilara Sezdim, Sima Nur, Sema Nur, Pelin, İrem,

    Antrenörler: Sercan Marangoz,

    Çankaya Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü: Fatma, Hatice, Gülcan, Gamze Nur, Burcu, Özlem, Buse

    Antrenör: Hasan Demireğen

    İlk Yarı: 10-13, Maç Sonucu: 23-30

    Maçtan Dakikalar

    Karaçayır Spor Salonu’nda dün saat 15.00’te başlayan mücadelenin ilk 4 dakikasında gol olmadı. Maçın ilk golü 4.dakikada Çankaya’dan geldi: 0-1. Rakip takımın yedek oyuncusuz çıktığı mücadelede 6.dakikada rakip takım durumu 3-0’a getirdi. Basit top kayıpları ve kaçan pozisyonlar nedeniyle etkisiz kalan takımımız ilk golünü 9.dakikada attı: 1-4. 15.dakika 2-6, 20.dakika ise 5-8 ile geçildi. 23.dakikada temsilcimiz farkı 1 sayıya kadar çekti: 10-11. 25.dakikada 3 sayılık farkı bulan konuk takım ilk yarıyı 13-10 önde kapattı. Temsilcimiz 2.yarının 5.dakikasına 15-10 geride başladı. Bu dakikadan sonra fark ta açılmaya başladı. 10.dakika 19-11 Ankara ekibinin üstünlüğü ile geçildi. Birçok pozisyonu gol yapamayan kızlarımız 15.dakikayı 21-15, 20.dakikayı ise 22-16 yenik durumda geride bıraktı. 25.dakikayı 27-20 önde geçen konuk takım maçtan 30-23 galip ayrıldı. 3.haftada temsilcimiz 29 Eylül Cumartesi günü saat 13.00’te deplasmanda Mardin BŞB Spor Kulübü ile karşılaşacak.

    Anahtar Kelimeler: İlimizi, Kadınlar, Hentbol, 1.Ligi’nde, Temsil

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