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    • Bolu Belediyespor süper başladı

    Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi 2. etabı, 3 maçla başladı. İlk gün maçlarında temsilcimiz Bolu Belediyespor Amasya ekibini 2-1 le geçti.

    02 Şubat 2017 Perşembe 14:10
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    Bolu Belediyespor süper başladı

    Haber: Aysun Beykoz

    Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Bolu Belediyespor, Özkar İnşaat Amasya Gençlik'i 2-1, Nizip Belediyespor ise Gaziantep Gençlik'i 7-4 yendi. Akdora Gençlik ile Boybeyispor ise 5-5 berabere kaldı.

    Türkiye Hokey Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Salih Kanık, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin ilk etabını Gaziantep'te yaptıklarını hatırlatarak, 'Toplam 10 takım ve 120 sporcu var. Şampiyon takım, 2018'de Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılacak.' dedi.

    Salih Kanık, 21 Yaş Altı Erkekler Avrupa Salon Hokey Şampiyonası'nda milli takımın birinci olduğunu anımsatarak, 'Uluslararası arenada hem kadın hem de erkeklerde başarılı sonuçlar alıyoruz.' diye konuştu.

    Antalya Hokey İl Temsilcisi Hasan Dişlikaya ise Türkiye'nin hokeyde yeni olmasına rağmen kısa sürede hem kadınlarda hem de erkeklerde Avrupa'nın en iyi ekipleri arasında yer aldığını kaydetti.

    İlk gün karşılaşmalarının devam edeceği organizasyon, 5 Şubat Pazar günü sona erecek.

    Anahtar Kelimeler: Antalyanın, Alanya, Ilçesinde, Düzenlenen, Erkekler

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