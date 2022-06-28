Bolu Belediyespor transfere devam ediyor



Haber: Uğur Balaban

Bolunun Sultanları kadrosunu Nadia Kodala ile güçlendirdi. Kırmızı beyazlı ekip libero mevkii için ise Gizem Çerağ Düzeltir ile sözleşme imzaladı.

Misli.com sultanlar Ligi’nde bu sezon üst sıraları hedefleyen ekibimiz Bolu Belediyespor transferlere devam ediyor. Kırmızı beyazlı ekip daha önce Avrupa takımlarında forma giyen 1984 doğumlu Nadia Kodala'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra libero mevkii için Gizem Çerağ Düzeltir ile de anlaşan Bolunun Sultanları yapacağı bir iki takviye ile transfer dönemini sonlandıracak. Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımı önümüzdeki günlerde Bolu'da toplanarak ilk etap hazırlık kampına başlayacak.

Nadia Kodala kimdir?

Ukrayna'lı Smaçör mevkiinde oynayan Nadiia Kodala 1988 doğumlu, 1.84 cm boyundaki oyuncu Avrupanın farklı takımlarında forma giydi.

Gizem Çerağ Düzeltir kimdir?

Libero mevkiinde oynayan Gizem Çerağ Düzeltir 1996 doğumlu ve 1.70 cm boyundaki oyuncu geçtiğimiz sezonun 2. yarısından itibaren Sigortashop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Antalya Muratpaşa Belediyespor Kulübü’nde oynadı. Gizem Çerağ Düzeltir kariyeri boyunca Samsun Anakent, Rota Koleji, Salihli Belediyespor, Sarıyer Belediyesi, Mert Grup Sigorta ve Antalya Muratpaşa Belediyespor Kulübü formalarını giydi.