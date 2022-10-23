Bolu Belediyespor, Türk Hava Yolları’na dayanamadı 

Kadınlar AXA Sigorta Kupa grup aşamasının ikinci gününde Bolu Belediyespor, Türk Hava Yolları’yla karşılaştı. Dün saat 15.30’da Bursa TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonunda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 3 – 0 kaybetti. Bolu Belediyespor karşısında grubundaki ikinci maçını da kazanan Türk Hava Yolları topladığı 6 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, gruptaki ikinci maçından da yenilgiyle ayrılan temsilcimiz ise 0 puanla son sırada yer alıyor.

Temsilcimiz kupadaki ilk maçında Aydın B. Şehir Bld. takımına 3 – 0 yenilmişti. Kırmızı beyazlılar Axa Sigorta Kupa Voley'in üçüncü ve son maçında İlbank ile karşılaşacak. Mücadele bugün saat 13.00'da başlayacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Öznur Tosun,

Bolu Belediyespor: Kübra Susam Kegan, Nadiia, Hande Korkut, Ceren Kapucu, Bohdana, Elisa, Tuana Elisa Köse (Gizem Cera Düzeltir, Selin Navruz, Hilal Kocakara, Elif Uzun, Buket Yılmaz)

Türk Hava Yolları: Maglio, Naz Akyol Aydemir, Hanna, Zeynep Sude Demirel, Renee, Şeyma Ercan, (Buse Sonsırma Kayacan, Melis Yılmaz, Bahar Guidetti Toksoy, Madison, Çağla Akın)

Setler: 16-25, 19-25, 16-25

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)