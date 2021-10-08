Bolu Belediyespor Yönetim Kurulu toplandı

Haber: C. Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı yönetim kurulu üyeleri Sultanlar Ligi’nde başlayacak olması nedeniyle hem ilk maçın detaylarını konuştular hem de kulübün tüm spor branşlarını masaya yatırarak yeni sezonun planlamasını konuştular.

Cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçı için tedbirleri ve detayları 1. gündem maddesi olarak belirleyen Bolu Belediyespor yönetim kurulu bu karşılaşmanın dışında Bolu’da şölen havasında geçmesi beklenen tüm iç saha maçları için gerekli çalışmaların titizlikle takip edileceği, gerekli tüm çalışmaların yapılacağı belirtildi.

İlimizde voleybolun önemli bir sosyal ve spor aktivitesi konumuna geldiğini, Bolu halkının bu organizasyonlara ihtiyacının olduğunu belirten başkan Sinan Barut “Yönetim kurulu olarak sezon başından bu yana voleybol başta olmak üzere tüm spor dallarımızda her zamanki heyecanımız ile çalışmalarımız sürüyor. Misli.com Sultanlar Ligi ile de Bolu’da ki maçlarımızın bir şölen havasında geçmesi, ilimize bir hava katması için uğraş veriyoruz. Yaptığımız bu toplantı ile hem Fenerbahçe maçının detaylarını konuştuk hem de diğer spor dallarımız da ve tüm takımlarımızdaki çalışmalarımızı masaya yatırdık. Cuma günü oynanacak Fenerbahçe maçında da hem rakibimize iyi bir ev sahipliği yapmak, hem de Bolu halkını bu şölene dâhil etmek en önemli önceliğimiz olacak” dedi.